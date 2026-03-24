عبد ربه: غياب صلاح مفيد.. وهجوم الأخضر مزعج

اختير أفضل لاعب في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2008، وشارك مع منتخب بلاده في الحصول على الثلاثية التاريخية للكرة المصرية في الكأس القارية 2006 و2008 و2010، تحت قيادة مواطنه حسن شحاته، لُقب بـ«القيصر» لتشابه أدائه بالأسطورة الألمانية فرانز بيكنباور، احتراف في ستراسبورج الفرنسي، وشباب أهلي دبي الإماراتي، قبل الانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابتي الاتحاد والنصر.

ضيف «الرياضية» في هذا الحوار، المصري حسني عبد ربه، لاعب فريق الإسماعيلي السابق ومدير الكرة الحالي، يتحدث عن توقعاته قبل المواجهة التجريبية المرتقبة أمام الأخضر، التي تلعب الجمعة في جدة، وكيف يرى أداء المنتخبين، ويعود بالذاكرة للحديث عن تجربتيه في الدوري السعودي، وأفضل اللاعبين السعوديين حاليًا.

كيف ترى مواجهة المنتخبين السعودي والمصري التجريبية، الجمعة المقبل؟

أعتقد أنها ستكون مباراة متكافئة، لأن المنتخبين إلى حد ما متشابهان في أمور كثيرة، وأتوقع أن تكون قوية كونهما بطلين سابقين لقارتيهما الآسيوية والإفريقية، وأتمنى أن تكون وسيلة لتأكيد الروابط بين الشعبين السعودي والمصري، وأفضل إعداد لهما قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

هل الفوز على المنتخب السعودي في هذا المواجهة مهم أم سيكون التركيز على أمور أخرى بعيدًا عن النتيجة؟

المباراة في المقام الأول تجريبية، وحسام حسن، مدرب المنتخب المصري، بالتأكيد سيجرب خططه، والنهج التكتيكي، وتجربة بعض اللاعبين، بغض النظر عن النتيجة، لكن أي فوز سيمنح المنتخب دعمًا معنويًا.

أين تكمن قوة المنتخب السعودي؟

أعتقد أن هجوم المنتخب السعودي سيكون مصدر إزعاج، ويمكن أن يسبب مشاكل للمنتخب المصري، خاصة أنه يملك ثلاثة مهاجمين، لديهم الشغف والدافع لإثبات وجودهم، مثل عبد الله الحمدان، وصالح الشهري، وفراس البريكان، هؤلاء يمنحون الأخضر السعودي قوة ضاربة.

هل سيؤثر غياب محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، في هذه المواجهة على قوة المنتخب المصري؟

لا شك أن غياب محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، مؤثر بشكل كبير جدًا، لأنه قوة لا يستهان بها مع «الفراعنة»، ويعد أهم أسلحة المنتخب في الأعوام الأخيرة، لكن الجهاز الفني يحتاج إلى أن يتعرف على قوة المنتخب من دونه، لذا أعتقد أن غيابه إيجابي وسلبي في الوقت نفسه.

لماذا قل عدد المحترفين المصريين في الدوري السعودي؟

اللاعب المصري أثبت وجوده في دوريات عالمية كبيرة، لكن الدوري السعودي خلال المواسم الأخيرة اختلف اتجاهه بعد استقطاب نجوم الكرة العالمية، وأعتقد أن وجود اللاعب المصري في الدوري السعودي إضافة قوية.

كيف ترى دوري روشن السعودي حاليًا؟

واحد من أقوى وأهم الدوريات الآسيوية والعالمية، بعد انضمام نخبة من أفضل لاعبي العالم وعلى رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، ما حول البوصلة إلى جماهير الكرة في كل أنحاء العالم لمتابعته.

من أفضل لاعب سعودي حاليًا؟

سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، أفضل لاعب سعودي وآسيوي.

كيف تقيم تجربتك الاحترافية في فريق الاتحاد والنصر السابقة؟

احترافي في فريقي الاتحاد والنصر أعدّه من أفضل وأروع التجارب الكروية خلال مسيرتي الاحترافية، وأجمل ما في التجربتين أنني تركت ذكرى طيبة لي ولبلدي وللاعب المصري، لأن الفريقين اسمان كبيران ويملكان الجماهير والبطولات والتاريخ، لذلك كنت سعيدًا جدًا بالتجربتين المتشابهتين.