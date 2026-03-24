جراحة اليد تغيّب لانج عن «الطواحين»

أعلن المنتخب الهولندي لكرة القدم، الثلاثاء، أن مهاجمه نوا لانج سيغيب عن مواجهة النرويج، الجمعة المقبل، عقب خضوعه لجراحة في يده، لكن من المتوقع عودته للمشاركة أمام الإكوادور، مطلع الأسبوع.

وأكد الاتحاد الهولندي ‌للعبة أن ‌لانج سيغيب ​عن ‌أول ⁠مباراة ​من مباراتين للمنتخب الملقب بـ«الطواحين» ⁠في إطار الاستعداد لكأس العالم بعد إصابته بجرح عميق في إبهامه الأيمن خلال مباراة غلطة سراي ضد ليفربول في دور الـ 16 بدوري ⁠أبطال أوروبا على ملعب ‌أنفيلد، الأربعاء ‌الماضي.

ودخلت يد اللاعب، صاحب الـ26 ​عامًا، بين ‌لوحتين إعلانيتين في حادث غريب، وخضع ‌لجراحة في أحد المستشفيات الإنجليزية.

وذكرت تقارير إعلامية أنه على الرغم من أن مباراة الجمعة في أمستردام ‌تأتي مبكرًا جدًا بالنسبة للانج، فإن الجهاز الطبي ⁠لهولندا يتوقع ⁠أن يكون جاهزًا للمشاركة ضد الإكوادور تجريبيًا في أيندهوفن.

وتعاني هولندا بالفعل من قائمة طويلة من الإصابات خلال استعدادها لكأس العالم، إذ يغيب فرينكي دي يونج، وماتيس دي ليخت، وممفيس ديباي، وإيمانويل إميجا، وجاستن كلويفرت، وروبن روفس، ​الحارس ​الاحتياطي، عن المعسكر الحالي للمنتخب الهولندي.