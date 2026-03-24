الهجن يفتتح باب تركيب الشرائح

يفتتح الاتحاد السعودي للهجن باب التسجيل في طلبات تركيب الشرائح الإلكترونية، الخمس المقبل.

ويستقبل الاتحاد السعودي طلبات تركيب الشرائح في سبع ميادين داخل السعودية.

ويستمر التسجيل ثلاثة أيام داخل ميدان الملك فهد في النعيرية، وميدان جوف بني حاهز، وميدان السيح، وميدان وادي الدواسر، وميدان شرورة، وميدان نجران، وميدان الطائف.

وحدد اتحاد الهجن الـ 06:00 مساء موعدًا لتركيب الشرائح خلال أيام الخميس والجمعة والسبت المقبل.

من جانب آخر، انتزع ناجي مسفر العجمي، مالك الهجن السعودي، المركز الأول وكأس اللقايا البكار مفتوح عبر المطية الجزيرة في مهرجان المرموم التراثي في الإمارات، الثلاثاء.