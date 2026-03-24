الآسيوي يعلن: ثمن نهائي النخبة 13 و14 أبريل في جدة

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يومي 13 و14 أبريل المقبل موعدًا لمواجهات دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لمجموعة «الغرب»، على ملعبي مدينة الملك عبد الله الرياضية ومدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، خلال بيانه الذي نشره عبر موقعه الرسمي، الثلاثاء.

وأشار الاتحاد القاري، وفق البيان، إلى أن جميع مباريات الأدوار الإقصائية المتبقية من بطولات الأندية لمنطقة الغرب ستلعب من جولة واحدة بنظام التجمع.

ويلعب الاتحاد السعودي مع الوحدة الإماراتي، والأهلي أمام الدحيل، ويلاقي الهلال السد، فيما ستكون المباراة الأخرى بين شباب الأهلي الإماراتي ضد تراكتور الإيراني.

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أنه «ومن أجل التوافق مع جدول قاري مكثف، ستجرى مباريات الدور ربع النهائي وقبل النهائي من دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2025ـ2026 ودوري التحدي الآسيوي 2025ـ2026 من جولة واحدة يومي 19 و22 أبريل، على أن يتم الإعلان عن الملاعب التي تستضيف المباريات بنظام التجمع في وقت لاحق».

ويلعب مباراتي ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 لمنطقة الغرب، النصر السعودي ضد الوصل الإماراتي، ويلتقي الحسين الأردني مع الأهلي القطري، وفي ربع نهائي كأس التحدي، يلتقي موراس يونايتد القيرغيزستاني ضد الأنصار اللبناني، والكويت الكويتي أمام الشباب العماني.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن، مطلع مارس الجاري، إعادة جدولة مواجهات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، ومباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، بعد تأجيلها إلى إشعار آخر.

وكان من المقرر أن تنظم مباريات دور الـ16 في النخبة «الغرب» يومي 2 و3 مارس الجاري، وذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، ودوري التحدي الآسيوي في 3 و4 من الشهر ذاته.