حسن: تحضيرات الفراعنة «كافية» دون صلاح

عدّ إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر لكرة القدم، أن فترة إعداد «الفراعنة» استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2026 في كرة القدم «كافية»، مشيرًا إلى غياب القائد محمد صلاح، بسبب الإصابة، واستدعاء أول لهيثم حسن، جناح ريال أوفييدو الإسباني.

وقال حسن في تصريحات لوكالة فرانس برس: «صلاح سيغيب عن معسكر مارس بسبب الإصابة التي تعرض لها مع فريقه ليفربول الإنجليزي، لكنه بالتأكيد عنصر أساسي ومهم في اختيارات المدرب، نتمنى تعافيه بسرعة وعودته للمشاركة مع ليفربول في الفترة المقبلة».

وتعرض صلاح إلى الإصابة خلال فوز ليفربول على غلطة سراي التركي 4ـ0 في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وغاب عن المباراة الأخيرة أمام برايتون، وبالتالي عن قائمة المنتخب المصري للمباراتين أمام السعودية في جدة وإسبانيا في برشلونة.

وأضاف حسن: «المعسكر بدأ الأحد، ثم يسافر المنتخب إلى جدة الأربعاء لملاقاة السعودية في 27 مارس، قبل التوجه في اليوم التالي إلى برشلونة، حيث نلاقي إسبانيا في 31 من هذا الشهر على ملعب إسبانيول».

وحول ضم هيثم حسن، جناح ريال أوفييدو، الذي دافع عن ألوان المنتخب الفرنسي تحت 17 عامًا و18 عامًا، إلى قائمة المنتخب للمرة الأولى، قال: «هيثم من العناصر المميزة ونتابعه منذ فترة طويلة، وحين حانت الفرصة لضمه لم نتردد. نرحب به في صفوف الفراعنة، ونتمنى له التوفيق برفقة زملائه في المنتخب».