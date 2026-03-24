بجائزة البرازيل.. بيتسيكي يتصدر الترتيب العام

هيمن ماركو بيتسيكي، متسابق أبريليا، على سباق جائزة البرازيل الكبرى، ضمن بطولة العالم للدراجات النارية، محققًا ​فوزه الرابع على التوالي في سباقات الجائزة الكبرى، ليتصدر الترتيب العام للبطولة.

وانطلق الإيطالي، البالغ عمره 27 عامًا، من المركز الثاني، لكنه سرعان ما انتزع الصدارة، ومضى في طريقه لحسم السباق، محققًا فوزه الثاني هذا العام بعد نجاحه في سباق تايلاند، أولى محطات الموسم.

وحقق خورخي مارتن المركز الثاني، ‌ليضمن لأبريليا أول ‌مركزين، بينما احتل فابيو دي ​جيانانتونيو، ‌متسابق ⁠في.آر.46، المركز ​الثالث.

وقال بيتسيكي إنه وفريقه اضطرا إلى بذل جهد كبير بعد معاناتهما خلال التجارب الحرة يوم الجمعة، التي تأثرت بالأمطار.

وأضاف: «كانت عطلة نهاية أسبوع صعبة، وكان يوم الجمعة صعبًا للغاية، فقد بدأنا بشكل سيئ، وكان من الصعب أن نظل متحمسين».

وتابع: «لكن الفريق قدم عملًا ⁠رائعًا، وبذلت قصارى جهدي لأعوض كل ‌ما يمكنني تعويضه، وفي النهاية ‌وجدنا طريقة لتكون الدراجة النارية ​في حالة رائعة».

وأهدى ‌بيتسيكي الفوز لصديقه الميكانيكي روبرتو لونادي، الذي توفي في حادث سير الأسبوع الماضي عن ⁠عمر ⁠ناهز 42 عامًا.