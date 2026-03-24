الأربعاء.. الفتح يدشن معسكره الداخلي

ينظم فريق الفتح الأول لكرة القدم معسكرًا تدريبيًا داخليًا في مقر النادي، الأربعاء، خلال فترة التوقف الجارية حاليًا، التي تتزامن مع «أيام فيفا» الدولية، وفق حساب النادي عبر منصة «إكس».

ويخضع لاعبو الفريق إلى تدريبات يومية، يتخللها رفع الجانب اللياقي، وتجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة، على أن يخوض الفريق مواجهة تجريبية أمام الاتفاق، 30 مارس الجاري.

وكان البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الفريق، منح اللاعبين إجازة لمدة 10 أيام، عقب الخسارة، التي تلقها أمام الهلال 0ـ1 في الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي.

ويعاود الفريق الأحسائي مشواره دوريًا، 5 أبريل المقبل، حينما يحل ضيفًا على الأخدود، ضمن منافسات الجولة الـ 27.

ويحتل الفتح المركز الـ 13 في قائمة الترتيب برصيد 28 نقطة، بعد أن حقق الفوز في سبع مباريات، والتعادل مثلها، والخسارة في 12 مباراة.