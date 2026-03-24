الأهلي.. الزبيدي ومدني يعودان إلى العيادة

يحضر الثنائي ياسين الزبيدي، ويزن مدني، لاعبا فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مساء الثلاثاء، إلى عيادة النادي في جدة، لاستكمال مراحل برنامجهما العلاجي والتأهيلي، بعد أن منحا إجازة لمدة يومين بمناسبة عيد الفطر المبارك، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن جميع لاعبي الفريق، باستثناء الدوليين الملتحقين بالمنتخبات، سيعودون إلى التدريبات، الخميس المقبل، بعد أن تم منحهم إجازة عقب الخسارة أمام الهلال في نصف نهائي كأس الملك، الأربعاء الماضي.

فيما يواصل التركي مريح ديميرال، مدافع الفريق، علاجه الطبي والتأهيلي مع منتخب بلاده، بعد أن تم استدعاؤه للقائمة الدولية، استعدادًا لمواجهة رومانيا، الخميس، في المحلق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم، وفق التنسيق مع مبارك المطوع، مدير الجهاز الطبي بالنادي.

ويعاني المدافع التركي من تمزق في وتر العضلة الأمامية، الذي أصيب به في إحدى الحصص التدريبية، وتسبب في غيابه عن مواجهتي الاتحاد والقادسية ضمن الجولتين 25 و26 من دوري روشن السعودي، إضافة إلى موقعة «الكلاسيكو» أمام الهلال، التي خسرها فريقه بالترجيح في نصف نهائي كأس الملك.