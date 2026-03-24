معسكر الأخضر.. الإصابة تلحق تمبكتي بسالم

استبعد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، المدافع حسان تمبكتي من معسكر «الأخضر» الإعدادي، الذي انطلق الأحد الماضي في جدة، ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لنهائيات كأس العالم 2026 وضمن «أيام فيفا» الدولية، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أنَّ قرار استبعاد تمبكتي استند إلى التقرير الطبي المقدم من قبل الجهاز الطبي للأخضر، الذي بيَّن بعد إجراء الفحوصات اللازمة على موضع إصابته عدم الجاهزية وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي.

ويعد استبعاد تمبكتي الثاني، عقب إبعاد سالم الدوسري من القائمة الحالية للإصابة.

وذكرت لـ «الرياضية» مصادرُ مطَّلعةٌ الثلاثاء، عن حاجة قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى برنامج علاجي وتأهيلي يمتدُّ 14 يومًا، نظير إصابته في وتر الركبة، على أن يغيب عن المواجهات الثلاث المقبلة لفريقه أمام التعاون والخلود والخليج، المدرجة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، فيما تكون عودته أمام السد القطري لحساب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، 13 أبريل المقبل.

ويخوض المنتخب السعودي في المعسكر مباراتين تجريبيتين، الأولى أمام مصر 27 مارس الجاري في جدة، قبل أن يتوجَّه إلى بلجراد لمواجهة صربيا، في الـ 31 من الشهر ذاته.