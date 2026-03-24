كأس الطاولة ينطلق بـ4 مواجهات

تنطلق بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة بالصالات الخضراء في الرياض، صباح الأربعاء، بأربع مواجهات.

ويلتقي ضمن المجموعة الأولى فريقا الفتح والابتسام في المباراة الأولى، فيما يواجه الخليج نظيره السلام في المباراة الثانية، وفي المجموعة الثانية يصطدم العلا بالصواري بينما ينازل الوحدة الشباب.

وفي مساء اليوم ذاته يواجه القادسية نظيره السلام، في حين يلاقي الخليج منافسه الابتسام ضمن المجموعة الأولى.

بينما أسفرت مواجهات المجموعة الثانية عن لقاء الاتحاد ضد الشباب والوحدة أمام الصواري.

وتشارك في النسخة الجارية، التي جاءت تحت شعار «كأسنا حيث يصنع المجد» 10 أندية، وقسمت إلى مجموعتين.