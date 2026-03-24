رسميّا.. جريزمان في عرين «الأسود»

أعلن نادي أورلاندو سيتي الأمريكي، الثلاثاء، عن تعاقده مع الفرنسي أنطوان جريزمان، صانع ألعاب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، ابتداءً من يوليو المقبل حتى 2028، مع خيار التمديد موسمًا إضافيًّا.

وسينضم جريزمان «35 عامًا»، المتوَّج بلقب كأس العالم 2018، إلى الفريق الملقب بـ«الأسود» عند فتح نافذة الانتقالات الصيفية بالدوري الأمريكي يوليو المقبل، وذلك رهنًا باجتيازه الفحص الطبي وتسلم شهادة الانتقال الدولية.



وكان نادي أتلتيكو أعلن في بيان الثلاثاء عن توصله إلى اتفاق مع نظيره الأمريكي بشأن انتقال جريزمان، الذي سافر إلى أورلاندو بإذن منه لإكمال إجراءات توقيع العقد، وذلك خلال يومي الراحة الممنوحين للفريق.

وقال مارك ويلف، مالك ورئيس أورلاندو سيتي، في تصريحات نشرت على الموقع الرسمي للنادي: «إن انضمام جريزمان إلى أورلاندو لحظة تاريخية ليس فقط لنادينا، بل لمدينتنا وجماهيرنا وللدوري الأمريكي لكرة القدم».

وأضاف: «إنه أحد أكثر اللاعبين موهبةً وإنجازًا وتأثيرًا في جيله، وقراره بالانضمام إلينا يعكس رسالة نادينا وثقافته التي تنصب على بناء فريق قادر على المنافسة على البطولة كل عام».

أما ريكاردو موريرا، المدير العام والمدير الرياضي للنادي، فوصف جريزمان بـ«اللاعب المتكامل» الذي أثبت جدارته بالفوز في أكبر المحافل الكروية، مشيرًا إلى تمتعه بروح قيادية، وعقلية تنافسية سترفع من مستوى كل من حوله.

من جانبه، أبدى جريزمان حماسه لبدء تجربة جديدة في مشواره الرياضي مع أورلاندو سيتي، الذي رأى فيه طموحًا كبيرًا ورؤية واضحة للمستقبل.

وانضم جريزمان إلى أتلتيكو قادمًا من ريال سوسيداد في يوليو 2014. ومنذ ذلك الحين، أصبح الهداف التاريخي للفريق برصيد 211 هدفًا، متجاوزًا لويس أراجونيس «173».



كما أصبح بمباراته الـ 488 بقميص الفريق رابع أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ النادي.

وعلى مدار مواسمه العشرة في أتلتيكو «على فترتين» فاز جريزمان بثلاثة ألقاب حتى الآن: السوبر الإسباني في 2014، والدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي 2018.

وكان اللاعب انتقل إلى برشلونة في 2019 وأمضى ثلاثة مواسم تُوِّج خلالها بكأس ملك إسبانيا 2020ـ2021، قبل أن يعود مجددًا إلى العاصمة الإسبانية معارًا في 2023، ثم بشكل نهائي الموسم التالي.

وسيعود اللاعب إلى تدريبات فريقه الأسبوع الجاري، إلى جانب اللاعبين غير المستدعين لمنتخبات بلادهم، استعدادًا للمرحلة الأخيرة من الموسم، حيث يعمل أتلتيكو على تأمين مركزه في المربع الذهبي للدوري الإسباني، الذي يحتل فيه حاليًّا المركز الرابع برصيد 57 نقطة بفارق 16 نقطة عن برشلونة المتصدر.

وينتظر أتلتيكو مباراتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة 8 و14 أبريل، ثم بعد أربعة أيام نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال سوسيداد.