الشباب ينتظر تقارير المصابين

ينتظر الجزائري نور الدين زكري، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، تقارير الجهاز الطبي بشأن اللاعبين المصابين مع استئناف التدريبات، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ويخضع المدافع مبارك الراجح والمهاجم عبد العزيز العثمان لجلسات علاج وتأهيل في عيادة النادي، فيما يواصل المهاجم البرازيلي كارلوس جونيور البرنامج العلاجي في بلاده.

ويعاود الفريق الشبابي تدريباته، الأربعاء، بعد أن تمتع اللاعبون بإجازة لمدة 10 أيام، تزامنًا مع فترة توقف المنافسات بسبب «أيام فيفا».

وإضافة إلى الثلاثي المصاب الراجح والعثمان وجونيور، يغيب عن تدريبات «الليوث» خلال فترة التوقف أربعة لاعبين آخرين نظير مشاركاتهم الدولية، وهم: علي الأسمري، همام الهمامي، الأردني علي عزايزة، والسويسري فنسنت سيرو.

ويواصل الفريق العاصمي تحضيراته خلال فترة التوقف بتدريبات يومية على ملعب النادي تتخللها مباراة تجريبية أمام الدرعية «درجة أولى»، السبت، استعدادًا للقاء الرياض 5 أبريل المقبل، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

ويحتل الشباب المركز الـ 12 برصيد 29 نقطة، جمعها من سبعة انتصارات وثمانية تعادلات، بينما خسر 11 مرة بعد مضي 26 جولة من الدوري.