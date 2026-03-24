لانس يرفض تأجيل مباراة باريس

رفض نادي لانس الفرنسي طلب باريس سان جيرمان تأجيل مواجهة فريقيهما في دوري الدرجة الأولى، المقررة 11 أبريل المقبل، بداعي احترام «المنافسة» وفق بيانه الثلاثاء.

وكان باريس سعى إلى الحصول على مزيد من الوقت للتحضير قبل استقبال ليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل ثلاثة أيام من مباراته أمام لانس على ملعب بولار دولولي، ثم يتوجه بعد ذلك إلى ملعب أنفيلد لخوض مواجهة الإياب 14 أبريل.

وتفصل نقطة واحدة بين باريس سان جيرمان المتصدر ولانس في الدوري الفرنسي، مع امتلاك فريق العاصمة الفرنسية مباراة مؤجلة.

وكان الاتحاد الفرنسي للعبة ذكر أنَّ باريس تقدم رسميًّا بطلب لتأجيل المباراة وهو ما رفضه لانس بوضوح. كما تقدم ستراسبورج بطلب مماثل لتأجيل مباراته ضد بريست، استعدادًا لمواجهة ماينز في دور الثمانية بدوري المؤتمر الأوروبي.

وأوضح لانس، الذي يلعب في صفوفه المدافع السعودي سعود عبد الحميد، في بيان الثلاثاء: «انطلاقًا من روح المسؤولية وضبط النفس، أوضحنا لباريس سان جيرمان، منذ الاستفسارات الأولى، أننا لا نرغب في تغيير هذا الموعد».

وأضاف البيان: «يبدو لنا، في الواقع، أنَّ شعورًا مقلقًا بدأ ينتشر، وهو أنَّ الدوري الفرنسي يتحوَّل تدريجيًّا إلى منافسة قابلة للتعديل وفقًا لأهواء المتطلبات الأوروبية لبعض الأطراف.. إنه مفهوم غريب للعدالة الرياضية، يصعب العثور على ما يماثله في كبرى المسابقات القارية الأخرى».

وأشار النادي إلى أنَّ الخلاف يثير تساؤلات أوسع حول مكانة المنافسة المحلية. واستطرد: «بعيدًا عن هذه الحالة المحددة، يبقى السؤال الأكثر جوهرية: احترام المنافسة نفسها.. فمن المشروع التساؤل حين يبدو أنَّ الدوري ينزل أحيانًا إلى مرتبة ثانوية خلف طموحات أخرى، مهما كانت مشروعة».

وجرت الموافقة على طلب مماثل لباريس في وقت سابق هذا الموسم، عندما أجلت مباراته ضد نانت خلال مواجهته تشيلسي في ثمن نهائي دوري الأبطال، ما منحه خمسة أيام من الراحة بين مباراتي الذهاب والإياب.

وذكر مصدر مقرب من باريس، في تصريح صحافي، أنَّ أي تغييرات في جدول المباريات تقع حصريًّا ضمن اختصاص سلطات كرة القدم الفرنسية، وفقًا للقواعد المعمول بها ومبدأ الإنصاف بين الأندية.