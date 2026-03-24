لاجامي والعمار: منتخب B حافز.. ونريد مستوى ونتيجة أمام مصر

شدَّد علي لاجامي، مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وزميله الجناح تركي العمار على أهمية تقديم أفضل مستوى في معسكر الأخضر الحالي ومباراتيه التجريبيتين أمام مصر وصربيا، لإظهار الجاهزية قبل معترك كأس العالم على أرض أمريكا الشمالية.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام، الثلاثاء، قبيل انطلاق التدريبات، قال لاجامي: «هذا المعسكر يمثِّل تحدِّيًا كبيرًا لنا، ونسعى إلى تقديم كل ما لدينا من أجل الوطن، والأجواء المناخية جميلة وتنعكس بالإيجاب على تحضيراتنا».

واستحسن المدافع فكرة تشكيل المنتخب «B»، إلى جانب نظيره الأساسي بالقول: «وجود منتخبين يمنحنا حافزًا كبيرًا، وكل منهما يكمل الآخر، والجميع هنا لخدمة الوطن».

من جهته، أشار العمار إلى جودة تحضيرات الصقور لمباراة مصر التجريبية، مبينًا: «نتأقلم مع بعضنا بعضًا، ونستعد للمباراة التجريبية حتى نقدّم فيها مستوى ونتيجة، ونمثّل الأخضر خير تمثيل».

وأكد رغبة جميع عناصر المنتخب الأول و«B» في تقديم «أفضل ما لديهم»، مشيرًا إلى وجود فرصة أمام كل لاعب لكي «يقدّم نفسه».

ووجه التحية إلى مشجّعي المنتخب، لافتًا إلى عزم اللاعبين على «تقديم نتائج ممتازة لهم في المعسكر».

ويمتد تجمع الأخضر، الذي بدأ 22 مارس الجاري، إلى 31 منه، ويستضيف خلاله المنتخب المصري يوم 27 في جدة، قبل السفر لمواجهة صربيا على أرضها نهاية الشهر.