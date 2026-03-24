انسحاب لوكاكو من رحلة أمريكا

انسحب روميلو لوكاكو، هدَّاف المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، من التشكيلة المتَّجهة إلى الولايات المتحدة، الأسبوع الجاري، لخوض مباراتين تجريبيتين في أتلانتا وشيكاغو استعدادًا لكأس العالم 2026.

واختار لوكاكو «32 عامًا»، الذي سجل 89 هدفًا في 124 مباراةً دوليةً، التركيز على لياقته البدنية، وسيغيب عن مباراة السبت أمام الولايات المتحدة، ومباراةٍ أخرى أمام المكسيك.

وقال الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في بيانٍ، الثلاثاء: «يفضِّل لوكاكو التدريب في الفترة المقبلة بهدف تحسين لياقته البدنية».

وعانى مهاجم نابولي الإيطالي من الإصابات الموسم الجاري، ولم يشارك سوى في عددٍ قليلٍ من المباريات.

وكانت المشاركة الأخيرة له مع المنتخب عندما سجل هدفًا في الفوز 4ـ3 على ويلز ضمن تصفيات كأس العالم في بروكسل، يونيو الماضي، قبل أن يغيب عن آخر ست مبارياتٍ دوليةٍ.