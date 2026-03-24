بينهيرو يقهر صديق الطفولة في مونديال التزلج

أضاف البطل الأولمبي البرازيلي لوكاس بينهيرو لقب بطولة كأس العالم للتزلج المتعرج العملاق إلى رصيده، الثلاثاء، في موسم مذهل للمتزلج البرازيلي.

وعلى المنحدر الذي نشأ فيه، حافظ النجم المولود في النرويج على صدارته في الجولة الأولى، لينهي السباق متقدمًا بفارق 0.58 ثانية أمام أقرب ملاحقيه السويسري لويك ميلارد.

وحلَّ النرويجي أتلي لي ماكجراث، صديق طفولة بينهيرو براتين، في المركز الثالث بالسباق، حيث تأخر بفارق 0.87 ثانية عن الصدارة.

كان بينهيرو قد فاز بلقب التزلج المتعرج في موسم 2023 عندما كان يمثل النرويج، قبل أن ينفصل بعد أشهر عن الاتحاد المحلي للتزلج، بسبب خلاف حول الرعاية، ودفعه ذلك إلى تمثيل بلد والدته.

في بداية السباق الثلاثاء، كان النجم السويسري ماركو أودرمات متصدرًا لترتيب التعرج العملاق، لكنه لم يكمل جولته الأولى.

وتزلج لوكاس بينهيرو «25 عامًا» بثقة وهدوء، ليحرز اللقب الذي لم يكن مهددًا أبدًا، وعندما رأى زمن فوزه، حيّا الجماهير برفع سبّابته اليمنى، ثم انزلق ببطء نحو مجموعة من المصورين وهو يصرخ فرحًا، ثم التفت لينظر إلى كاميرا التلفزيون في منطقة خط النهاية وهتف «هيا بنا!».

وينتهي موسم كأس العالم للرجال، الأربعاء، حيث يتنافس المتزلجون على لقب سباق التزلج المتعرج، فيما يتصدر ماكجراث، المولود في فيرمونت، الترتيب العام، بينما يعد بينهيرو براتين أقرب منافسيه.