فوكس برلين يستعيد الكأس المسروقة

أعاد نادي فوكس برلين كأس الدوري الألماني لكرة اليد ​إلى مقرّه بعد أشهرٍ من الخوف بشأن تعرُّضه للسرقة.

وكان يُعتَقد أن الكأس، التي حصل عليها فريق فوكس برلين الأول لكرة اليد بعد فوزه بأول ألقابه المحلية يونيو 2025، قد ‌سُرِقَت عندما اقتحم ​لصوصٌ ‌مقر ⁠النادي، نوفمبر الماضي، ⁠وسرقوا نقودًا، ومنقولاتٍ، وأشياءَ أخرى.

وألقت الشرطة القبض على مشتبهٍ بهم يرتبطون بجرائمَ عدة، يناير الماضي، لكنْ كان يُعتقد أن الكأس قد ضاعت.

وأثناء تفتيش ‌المبنى، ⁠تمَّ اكتشاف وجود الكأس بالصدفة، إذ أخفاها ​اللصوص بنيةٍ واضحةٍ ‌للعودة لاحقًا لسرقتها.

وذكر النادي، أن انتشار واقعة سرقة محتوياته على نطاقٍ واسعٍ ربما تكون قد ردعت اللصوص.

وقال بوب هانينج، ‌المدير التنفيذي لفوكس برلين، في بيانٍ، الإثنين: «صراحة، ما ⁠زلت ⁠لا أصدق ذلك تمامًا، لكنَّ الكأس عادت. يمكننا جميعًا أن نكون سعداء بأن التقاليد قد تم الحفاظ عليها، وأن الأندية التي فازت بالكأس، وستفوز بها في المستقبل يمكنها حملها مرةً أخرى».

ويحتل فوكس برلين المركز ​الثاني حاليًّا ​في الدوري الموسم الجاري، فيما يتصدَّر ماجديبورج البطولة.