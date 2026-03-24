الأربعاء.. تجريبية تجمع الاتفاق والباطن

اتفقت إدارة نادي الاتفاق مع نظيرتها في الباطن على ترتيب مباراة تجريبية بين فريقيهما لكرة القدم يستضيفها ملعب الأول في الدمام، مساء الأربعاء، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

ويخوض الفريقان المباراة في إطار تحضيراتهما لاستئناف منافسات الموسم الكروي بعد نهاية فترة التوقف الحالية.

وحدّدت المصادر غرض سعد الشهري، مدرب الاتفاق، من المباراة، بسعيه إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين فنيًا وبدنيًا، وتقييم المعدل اللياقي لهم بعد أيام الراحة التسعة التي منحها لهم استغلالًا للتوقف.

وتوقعت المصادر ذاتها منح الشهري فرصة المشاركة لعدد من الأسماء التي لم تنل دقائق لعب كافية في الفترة الأخيرة، بهدف الحكم على مستواها، فضلًا عن استغلال اللقاء لتجربة بعض الأفكار التكتيكية قبل عودة المنافسات الرسمية.

وخلال التوقف، سيلعب الاتفاق تجريبية أخرى سبق له الإعلان عنها أمام الفتح في 30 مارس الجاري.

وينشط الباطن في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ويحتل فيه المركز الـ 17 قبل الأخير.