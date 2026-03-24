اتهامات بالخديعة.. أوروبا تسأل «فيفا»: أين تذاكر الـ 21 دولارا

قررت رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا FSE التقدم بشكوى أمام المفوضية الأوروبية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بسبب ما وصفته أسعارًا «باهظة» لتذاكر مونديال 2026، وإجراءات شراء «غامضة وغير نزيهة» على حد وصفها، وفق ما أعلنت الثلاثاء.

وبالتعاون مع منظمة «يورو كونسيومرز» التي تمثل المستهلكين في القارة، قدمت الرابطة شكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية ضد الاتحاد الدولي «فيفا» متهمة إياه بإساءة استخدام موقعه الاحتكاري، حسبما أوضحت في بيان.

وبدأت الرابطة تحركها منذ ديسمبر الماضي، حين أعربت عن استيائها من ما وصفته بالأسعار الباهظة التي يعتزم الاتحاد فرضها على تذاكر مونديال 2026.

وقالت الرابطة في حينها إنها «مذهولة من الأسعار الفلكية» التي فرضها الاتحاد على أكثر المشجعين وفاء، أي أولئك الذين يمكنهم شراء تذاكرهم عبر اتحاداتهم الوطنية لمتابعة منتخبات بلادهم من خلال ما يُعرف بـ«تخصيصات الاتحادات المشاركة».

وطالبت الرابطة الاتحاد بتعليق فوري لبيع تذاكر التخصيصات وإطلاق مشاورات وإعادة النظر في أسعارها، إلى حين التوصل إلى حلّ يحترم تقاليد كأس العالم وطابعها العالمي وقيمتها الثقافية.

وحسب معلومات حصلت عليها الرابطة التي تؤكد أنها اطلعت على جداول الأسعار التي نشرها الاتحاد الدولي تدريجيًا وبشكل سري، فإن متابعة منتخب من المباراة الأولى حتى النهائي ستكلف المشجع ما لا يقل عن 6900 دولار، أي نحو خمسة أضعاف التكلفة خلال نسخة 2022.

وأضافت الرابطة: «لزيادة الطين بلة، فإن الفئة الأقل سعرًا لن تكون متاحة لتذاكر التخصيصات، لأن هذه المقاعد ستطرح للبيع العام الخاضع لتسعير ديناميكي». عادةً ذلك خيانة ضخمة لتقاليد كأس العالم، وتجاهلًا لدور المشجعين في صنع المشهد. وتساءلت: «الملف الذي نُشر عام 2018 وعد بتذاكر تبدأ من 21 دولارًا.. أين هذه التذاكر اليوم؟».

وتُركز الرابطة الآن على مبدأ قانون المنافسة الأوروبي، معتبرة أن الاتحاد استغل احتكاره لبيع تذاكر المونديال لفرض شروط على المشجعين ما كانت لتُقبل أبدًا في سوق تنافسية.

وتطلب الرابطة و«يورو كونسيومرز» من المفوضية الأوروبية أن تأمر الاتحاد بالتخلي عن التسعير الديناميكي وتجميد الأسعار عند المستويات المُعلنة في ديسمبر قبل المرحلة المقبلة من المبيعات في أبريل، على أن ينشر قبل 48 ساعة على الأقل عدد التذاكر المتبقية في كل فئة.

وفي شكواهما، تُسجل الهيئتان ستة تجاوزات محددة، تبدأ بأسعار باهظة تفوق النسخ السابقة، وتتجاوز حتى تقديرات «فيفا» نفسه.

ووفق الهيئتين، تبدأ حاليًا أسعار أرخص التذاكر لنهائي البطولة من 4185 دولارًا أي كثر من سبعة أضعاف أسعار مونديال 2022. كما نددتا بـ«إعلان خادع» عن تذكرة بـ 60 دولارًا لمباريات دور المجموعات نفدت عمليًا قبل فتح المبيعات أمام الجمهور العام.

وأخيرًا، تعد الهيئتان أن قواعد البيع غامضة، إذ إن موقع المقاعد ومخططات الملاعب وحتى هوية المنتخبات المشاركة غير مضمونة عند الشراء، وأن «فيفا» يستخدم أساليب بيع تحت الضغط، كما يتقاضى رسومًا بنسبة 15 بالمئةعلى عمليات إعادة بيع التذاكر.

متحدث باسم المفوضية الأوروبية أكد تلقيهم الشكوى وجاري تقييمها وفقًا للإجراءات المتبعة. من جانبه، أوضح الاتحاد الدولي أنه لم يتلقَ أي شيء حتى الآن بخصوص الشكوى، وبالتالي ليس في وضع يسمح له بالتعليق في هذه المرحلة، لكنه أكد أنه يعمل على «ضمان وصول عادل إلى رياضتنا للمشجعين الحاليين والمستقبليين»، وعلى إعادة استثمار عائدات كأس العالم «لدفع نمو كرة القدم، للرجال والسيدات وللفئات العمرية الشابة، داخل الاتحادات الأعضاء الـ 211».

وفي منتصف فبراير، بعد المرحلة الثانية من بيع التذاكر، أثنى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد على الطلب غير المسبوق، مؤكدًا أن المباريات الـ 104 ستُلعب بـ«مدرجات ممتلئة».

وقال إن تلك المرحلة شهدت 508 ملايين طلب من أكثر من 200 دولة حول العالم للحصول على تذاكر من بين سبعة ملايين متاحة.