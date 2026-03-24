الجيل يعزز الصدارة بنقاط نجران

أحكم فريق الجيل الأول لكرة القدم قبضته على صدارة المجموعة الأولى من منافسات دوري الدرجة الثانية بعد فوزه على نجران 1ـ0 في مباراة مؤجلة من الجولة الـ26، الثلاثاء.

وسجل الجيل الهدف الوحيد عبر لاعبه الكونغولي بكاكي أنيل في الدقيقة 14 من المباراة التي جرت على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

وبهذه النتيجة، رفع الجيل رصيده إلى 55 نقطة معززًا موقعه في الصدارة.

في المقابل، تجمد رصيد نجران عند 43 نقطة في المركز الخامس.

وفي مباراة ثانية، واصل العين مطاردته لصدارة الجيل بانتصاره على الروضة 3-1.

وتناوب على ثلاثية العين كل من وسام مضيع وعثمان مالوم والبرازيلي ماتيوس موتا في الدقائق 10 و31 و82، بينما جاء هدف الروضة بواسطة السنغالي محمد با عند الدقيقة 21.

ورفع العين رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني، بينما بقي الروضة في المركز الثامن بـ35 نقطة.

وفي المواجهة الثالثة، فرض فريق جبة التعادل على الساحل 1-1.

وتقدم الساحل بهدف السبق عبر محمد الشرقي «32»، ونجح جبة في التعديل بهدف حمل توقيع أيوب الحميدي «50»، وبذلك يكتفى كل فريق بحصد نقطة رفع بها الساحل رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع، وجبة إلى 34 نقطة في المركز التاسع.