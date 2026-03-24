سالم يستكمل العلاج في مينا

يستكمل الدولي سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، برنامجه التأهيلي العلاجي في عيادة مينا بمقر النادي بعد استئناف التدريبات، الخميس وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وخضع الدوسري إلى فحوصات بالرنين المغناطيسي أظهرت إصابته في الركبة وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي استبعد على إثره من معسكر المنتخب السعودي الجاري في جدة.

وخاض جناح الأزرق البالغ من العمر 34 عامًا كامل دقائق الوقت الأصلي للكلاسيكو أمام الأهلي قبل أن يغادر الملعب في الشوط الإضافي الأول من هذه المواجهة التي حسمها فريقه 4-2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1.

ويعاود لاعبو الفريق الهلالي تدريباتهم الخميس بعد إجازة لمدة سبعة أيام تزامنًا مع فترة التوقف خلال «أيام فيفا».