كيسيه يؤجّل قرار الأهلي

علَّق الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، قرار استمراره من عدمه في صفوف الفريق الجداوي في ظل اهتمام أندية إيطالية باستعادته مجدًّدا إلى الدوري الأوروبي، وفق مصادرَ خاصَّة لـ «الرياضية».

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الإيفواري منفتحٌ على خيار العودة إلى الملاعب الإيطالية التي شهدت أبرز محطاته الاحترافية، وهو قرار تُؤيده فيه أسرته، لكنَّه لم يُغلِق باب الاستمرار مع الأهلي، الذي يرتبط معه بعقد حتى يونيو المقبل.

وانتقل الإيفواري الدولي إلى الأهلي أغسطس 2023، وقدَّم حضورًا لافتًا بقميصه، إذ خاض معه 110 مباريات بإجمالي 9462 دقيقةً، سجل فيها 23 هدفًا، وصنع 12، وأسهم في تحقيقه دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس السوبر السعودي.

وسبق لكيسيه خوض تجربة طويلة في إيطاليا حيث ارتبط بعقد مع أتالانتا بين 2015 و2019، وخلال ذلك انتقل إلى ميلان على سبيل الإعارة في 2017، الذي اشترى عقده نهائيًّا في 2019، واستمرَّ معه حتى 2023، وحقق في صفوفه كأس إيطاليا، ثم تحوَّل إلى برشلونة، وتُوِّج مع الكاتالوني بكأس السوبر الإسباني، وكأس إسبانيا.

ويُعدُّ ملف الإيفواري من أبرز الملفات المطروحة لدى الإدارة الأهلاوية خلال الفترة المقبلة سواء بالاستمرار، أو خوض تجربة جديدة، تعيده إلى الدوري الإيطالي.