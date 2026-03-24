إصابة تغيّب زكريا

غاب زكريا هوساوي، ظهير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن التدريبات الجماعية، واكتفى بالحضور في صالة الحديد بعد شعوره بآلام في الركبة، خلال حصة الثلاثاء التي لم يتمكَّن من إكمالها.

واستُهلَّت الفترة التدريبية بشرح سريع، قدَّمه أحد أعضاء الجهاز الفني للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد عبر السبورة، أوضح خلاله طريقة تنفيذ التمارين، قبل أن يُقسّم اللاعبين إلى مجموعتَين، اشتملت كل واحدة على عشرة أسماء ضمن مساحة محدَّدة، ويفرض عليهم تنفيذ تدريبات التمرير أثناء الجري، واللعب السريع، ثم الانتقال إلى منتصف الملعب لإجراء تمارينَ على الأبواب الصغيرة. وشهدت الحصة مشاركة 20 لاعبًا، وثلاثة حراس مرمى، ليصل إجمالي المشاركين إلى 23.

ويستعدُّ المنتخب السعودي لمواجهة نظيره المصري، الجمعة 27 مارس، ثم يلاقي صربيا، 31 من الشهر ذاته.