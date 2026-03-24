أرسنال يخسر إيزي 6 أسابيع

يخضع إيبريتشي إيزي، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، إلى فحوصات طبية مكثفة الأسبوع الجاري لتحديد قوة وخطورة الإصابة التي تعرض لها الأسبوع الماضي، حيث يتوقع أن يغيب على إثرها ستة أسابيع.

وأصيب إيزي «27 عامًا» في عضلة الساق أمام باير ليفركوزن الألماني «2-0»، ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليغيب عن خسارة فريقه أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة «0-2» الأحد، ويخرج من قائمة المنتخب الإنجليزي لمعسكر الشهر الجاري.

وقال الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، أن اللاعب سيخضع لفحوصات معمقة للتأكد من مدى وخطورة الإصابة. وسيشكل غياب اللاعب ضربة قوية للفريق اللندني الساعي للفوز بثلاثة ألقاب، حيث تنتظره مباريات حاسمة في الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، لكن عودة القائد الدنماركي مارتن أوديجارد ستخفف الأمور. كما أن فترة التوقف الدولي ستقلل من تلك الآثار.

ويستأنف أرسنال مشواره بعد هذه الفترة بمواجهة ساوثهامبتون في الرابع من أبريل المقبل ضمن منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد التي يستغلها أرتيتا في تدوير التشكيل الأساسي.