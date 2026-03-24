ديربي مدريد.. تأييد طرد فالفيردي وتجاهل جزائية يورينتي

أيدت اللجنة الفنية للحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم قرار خوسيه لويس مونويرا مونتيرو بطرد الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي لاعب وسط فريق ريال مدريد خلال الدقائق الأخيرة من مباراة الديربي أمام أتلتيكو الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الـ 29.

وبرر مونتيرو قراره لألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد أثناء اللقاء موضحًا أن فالفيردي تدخل من الخلف دون أي نية للعب الكرة وبقوة مفرطة بهدف إسقاط الخصم فقط، وهو التفسير الذي حظي بدعم اللجنة الفنية.

ورغم الجدل الذي أثاره أتلتيكو عبر حساباته الرسمية وفي التصريحات الميدانية حول ركلة جزاء محتملة لصالح ماركوس يورينتي بعد تدخل من داني كارفاخال، لكن لم يتم التطرق لهذه الحالة بالتحديد.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» فإن اختيار اللقطات التي تحللها اللجنة ضمن مراجعات غرفة تقنية الـ VAR، التي تمت مناقشتها الثلاثاء، لا يتم من قبل الحكام أنفسهم، بل عبر لجنة استشارية تضم حاليًا فرناندو موريينتس وخوسيه رامون ساندوفال وخوسيه لويس سانشيز فيرا، وذلك بعد رحيل خوسيه لويس أولترا لتدريب نادي هويسكا.

وأعربت لجنة الحكام عن رضاها التام بشأن أداء مونتيرو في المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-2، واصفة إدارته للمواجهة بالممتازة.

كما أبدت اللجنة استغرابها من شكاوى الطرفين بعد صافرة النهاية، عادة أن الاحتجاجات لم تكن مبررة بالنظر إلى القرارات المتخذة خلال اللقاء الذي شهد إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة.