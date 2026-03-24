النصر.. إصابة غريب.. تجهيز ماني ومارتينيز.. ومناورة مع فريق 21

لازمَ عبد الرحمن غريب، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، العيادة الطبية، مساء الثلاثاء، لشكواه من آلامٍ في الظهر، وفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

وشعر غريب بالآلامٍ عقب نهاية تدريب الإثنين، واستمرَّ انزعاجه منها حتى اليوم التالي، فحوَّله الجهاز الطبي إلى العيادة، وأجرى له جلسةً علاجيةً.

ووفق المصادر، سيخضع اللاعب لجلسةٍ أخرى، الأربعاء، وبعدها سيُقيِّم الجهاز الطبي حالته لتحديد إذا ما كان قادرًا على دخول التدريبات مباشرةً، أم يحتاج إلى مزيدٍ من العلاج.

واستقبلت العيادة الطبية أيضًا المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز، الذي أصيب بتمزُّقٍ في العضلة الخلفية أواخر مباراة الخليج الماضية، 14 مارس الجاري، لحساب الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي.

وأفادت المصادر بارتياد اللاعب العيادة لبعض الوقت، وبعد ذلك توجَّه إلى النادي الصحِّي لإجراء تدريباتٍ بدنيةٍ متنوِّعةٍ.

من جانبه، أدى الجناح السنغالي ساديو ماني تمارينَ لياقيةً، شملت الركض حول الملعب، في إطار برنامجه التأهيلي، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية بعد تجاوز إصابة مفصل القدم.

ومنذ تعرُّضه للإصابة قبل يومين من مباراة الفريق مع الخليج، لم يدخل ماني التدريبات.

على صعيدٍ متَّصلٍ، كشفت المصادر عن اتفاق الجهاز الفني مع نظيره في فئة تحت 21 عامًا على تنظيم مناورةٍ بين الفريقين، تبدأ عند الـ 06:00 من مساء الأربعاء.

وبعد يومين سيخوض الفريق مباراةً تجريبيةً مع الأنوار في الـ 05:00 من مساء الجمعة، تحضيرًا لعودة المنافسات الرسمية.

ويستهلُّ النصر مبارياته بعد فترة التوقف الجارية بملاقاة النجمة، 3 أبريل المقبل، ضمن الجولة الـ 27 من بطولة الدوري التي يتصدَّر ترتيبها بفارق ثلاث نقاطٍ عن الهلال.