الشباب يطلب استضافة إقصائيات أبطال الخليج

طلبت إدارة نادي الشباب من الاتحاد السعودي لكرة القدم رفع عرضها إلى الاتحاد الخليجي لاستضافة الأدوار الإقصائية من دوري أبطال الخليج للأندية بعد اعتماد نظام التجمُّع في دور الأربعة، والنهائي، وفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

وجاء تحرُّك الشباب بعد قرار لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي بفتح باب الترشح لاستضافة دور الأربعة، ونهائي دوري أبطال الخليج، حسبَ البيان الصادر عنها، الثلاثاء.

وعقدت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي اجتماعًا عبر الاتصال المرئي برئاسة الدكتور خالد المقرن لمناقشة آلية استئناف المسابقات بعد تأجيل منافسات الأدوار الإقصائية في البطولة.

وطبقًا لبيانٍ صادرٍ عن اللجنة، تحدَّد 19 و23 أبريل المقبل موعدًا لمباراتي دور الأربعة، والنهائي بنظام التجمُّع من مباراة بدلًا من النظام السابق «الذهاب والإياب».

وذكرت المصادر أنه تم مخاطبة الأندية المتأهلة لإبلاغها بالنظام والمواعيد الجديدة مع فتح باب التقدم بطلبات الاستضافة حسبَ المعايير المعتمدة من قِبل الاتحاد.

وكان من المقرَّر أن تجرى مباراتا ذهاب نصف النهائي في 3 و4 مارس الجاري، والإياب في 10 و11 مارس قبل أن يتم تأجيلها.

وشددت لجنة المسابقات في ختام بيانها على حرصها على استكمال منافسات البطولة وفق أعلى المعايير التنظيمية، وبما يضمن تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الفرق المتأهلة.

ويواجه فريق الشباب نظيره زاخو العراقي، بينما يلعب الريان القطري أمام القادسية الكويتي في نصف النهائي.