مغمور يقصي قاهر ألكاراز من ميامي

واصل الإسباني مارتين لاندالوسي، المصنّف 151 عالميًا والبالغ 20 عامًا، مفاجآته، وبلغ ربع نهائي دورة ميامي لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب، بفوزه على الأمريكي سيباستيان كوردا المصنف 36 بنتيجة 2-6 و7-6 «8-6» و6-4 في ثمن النهائي، الثلاثاء.

وكان لاندالوسي المتأهل من التصفيات قد أخرج الروسي كارن خاتشانوف الـ15 في الدور السابق، ليعود ويطيح كوردا الذي حقق مفاجأة مدوية بتغلبه على الإسباني الآخر كارلوس ألكاراز المصنف أول عالميًا في الدور الثالث.

وأظهر الشاب الإسباني بمواجهة كوردا الذي كان قد بلغ ربع نهائي النسخة الماضية، شجاعة كبيرة، لا سيما في إنقاذ نقطة حاسمة في نهاية المجموعة الثانية.

واضطر كوردا الذي كان يعاني من إصابة في العضلة المقربة، إلى خوض مجموعة ثالثة، وتلقى العلاج مرتين.

وسيواجه اللاعب المولود في مدريد والذي شارك في بطولة «ايه تي بي» الختامية لمن هم دون سن 22 عامًا في ديسمبر، إما الأمريكي تايلور فريتس السابع أوالتشيكي ييري ليهيتشكا المصنف 22 للتأهل إلى الدور نصف النهائي.