قبل مصر.. الأخضر يركز على الاستحواذ

رفع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم درجة تحضيراته بحصةٍ تدريبيةٍ، الثلاثاء، تأهبًا للمواجهة التجريبية أمام نظيره المصري، الجمعة، خلال معسكره الجاري في جدة ضمن برنامج استعداداته لكأس العالم 2026.

وبدأت الحصة، التي قادها الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب الأخضر، بتمارين الإحماء، تلتها أخرى، تركَّزت على الاستحواذ، ثم عمل المدرب على الجوانب التكتيكية، واختتمها بمناورةٍ على ثلث مساحة ملعب التدريب في مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وشارك في التدريبات جميع اللاعبين باستثناء الظهير زكريا هوساوي الذي اكتفى بأداء برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.

ويواصل الأخضر تدريباته في الـ 07:00 من مساء الأربعاء على رديف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، وستكون متاحةً لوسائل الإعلام في أول ربع ساعةٍ.