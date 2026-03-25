السويلم يدعم الأخضر «ب»

استُدعي المدافع عبد العزيز السويلم إلى معسكر المنتخب السعودي «ب» لكرة القدم في جدة، وخاض برفقته حصةً تدريبيةً، مساء الثلاثاء، وفق الموقع الرسمي للاتحاد المحلي للعبة.

وقرَّر الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب الأول، ضم المدافع إلى المعسكر الذي يجري تحت إشرافه، بينما يقود تدريباته ميدانيًّا الإيطالي لويجي دي بياجّو على أحد الملاعب الرديفة لملعب «الإنماء».

وجاء استدعاء مدافع فريق الفتح بعد نقل علي لاجامي، شاغل المركز ذاته، من الأخضر «ب» إلى معسكر المنتخب الأول الذي يقود رينارد تدريباته.

وشهدت الحصة تركيز دي بياجّو على بناء الهجمة وإنهائها، وتخللتها مناورةٌ على كامل مساحة الملعب لتطبيق النهج التكتيكي في التحوُّلات الهجومية.

ويُجري المنتخبان الأول و«ب» معسكرين متزامنين، منذ الأحد الماضي وحتى 31 مارس الجاري، تحضيرًا لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها أمريكا الشمالية الصيف المقبل.

ويخوض المنتخب الأول مباراتين تجريبيتين في مارس أمام مصر وصربيا، 27 و31 من الشهر على التوالي.

ويبدأ بمواجهة مصر في جدة، بينما يلتقي صربيا على أرضها.