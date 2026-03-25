اليابان تفقد توميّاسو أمام إسكتلندا وإنجلترا

تعرض الياباني تاكيهيرو تومياسو، مدافع فريق أياكس أمستردام الهولندي الأول لكرة القدم، إلى ضربة قوية بعد انسحابه من قائمة منتخب بلاده لخوض تجريبيتين أمام إسكتلندا وإنجلترا بسبب الإصابة، ما أثار الشكوك حول إمكانية مشاركته في نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وكان المدرب هاجيمي مورياسو استدعى مدافع أرسنال الإنجليزي السابق الأسبوع الماضي إلى منتخب «الساموراي» للمرة الأولى منذ نحو عامين، لكنه سيُحرم الآن من فرصة الظهور مع بلاده قبل الإعلان عن القائمة النهائية التي ستخوض مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشارك توميّاسو «27 عامًا» أساسيًا مع فريقه أياكس أمام فينورد في الدوري الأحد، لكنه طلب الخروج بعد شعوره بانزعاج إثر سقوطه، وجرى استبداله في الدقيقة 73.

وقال اللاعب في منشور عبر «إنستجرام»: «العجلة تورث الندامة. افعل ما يجب عليك فعله».

وتلعب اليابان أمام إسكتلندا في جلاسكو السبت، قبل أن تلتقي إنجلترا في ويمبلي بعد ثلاثة أيام.

ويلعب منتخب «الساموراي الأزرق» في المجموعة السادسة إلى جانب هولندا وتونس ومتأهل أوروبي، في نهائيات كأس العالم التي تنطلق في 11 يونيو المقبل.

وانتقل تومياسو إلى أرسنال قادمًا من بولونيا الإيطالي في أغسطس 2021 وخاض 84 مباراة في مختلف المسابقات بقميص «المدفعجية».

غادر صفوف النادي اللندني في يوليو الماضي قبل 12 شهرًا من انتهاء عقده، من أجل التركيز على عملية التأهيل.

ووقّع لأياكس في ديسمبر، وعاد إلى اللعب في الشهر التالي للمرة الأولى منذ أكتوبر 2024، لكنه لم يُكمل بعد 90 دقيقة كاملة مع فريقه الجديد.

وخاض تومياسو 42 مباراة دولية مع اليابان، وشارك في كأس العالم 2022 في قطر.