قرعة نخبة آسيا تضع الأهلي والهلال في مسار وتجنب الاتحاد

وضعت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة التي أجريت، صباح الأربعاء، في كوالالمبور العاصمة الماليزية، الأندية السعودية الثلاثة «الأهلي والهلال والاتحاد» في مسارين مختلفين قبل الوصول إلى النهائي المقرر تنظيمه 25 أبريل على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وحددت القرعة في المسار الأول، للفائز من مباراة الهلال السعودي والسد القطري في ثمن النهائي، لمقابلة فيسل كوبي الياباني، والمنتصر من مباراة الأهلي السعودي «حامل اللقب» ضد الدحيل القطري لمواجهة جوهور دار التعظيم الماليزي في الدور ربع النهائي.

وفي المسار الثاني، سيكون الفائز من مباراة ثمن النهائي التي تجمع الاتحاد السعودي أمام الوحدة الإماراتي، في مواجهة ماتشيدا زيلفيا الياباني في ربع النهائي، على أن ينتظر بوريرام يونايتد التايلاندي الفائز من مباراة تراكتور الإيراني وشباب الأهلي الإماراتي.

ومن المقرر أن تلعب المباراة الأولى في الدور ربع النهائي يوم 16 أبريل، تليها المباراتان الثانية والثالثة في 17 من الشهر نفسه، على أن تُلعب المباراة الرابعة في 18 منه، فيما تلعب مباريات ثمن النهائي في جدة يومي 13 و14 أبريل

ويلعب الدور نصف النهائي، في 20 أبريل، على أن تنظم المواجهة الثانية في 21 من الشهر ذاته، والمباراة النهائية 25 أبريل، فيما يحصل الفائز على الكأس وجائزة مالية قياسية لا تقل عن 12 مليون دولار أمريكي

وكان الأهلي السعودي تُوج بلقب البطولة الموسم الماضي بعد الفوز في النهائي على كاواساكي فرونتالي 2ـ0 في جدة.