سينر إلى ربع النهائي بعد تجاوزه ميكلسن

تابع الإيطالي يانيك سينر، المصنف الثاني عالميًا، زحفه نحو تحقيق الثنائية ببلوغه ربع نهائي دورة ميامي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بفوزه الصعب على الأمريكي أليكس ميكلسن 7ـ5 و7ـ6 «7ـ4»، الأربعاء.

واحتاج سينر، الساعي إلى الظفر بلقب دورة ميامي بعدما توج بدورة إنديان ويلز الأحد قبل الماضي، إلى ساعة و41 دقيقة للتخلص من عقبة ميكلسن.

وواجه المتوّج بأربعة ألقاب في الجراند سلام مقاومة قوية من ميكلسن الـ40 عالميًا والذي فرض التعادل حتى الشوط العاشر «5ـ5» قبل أن يخسر إرساله في الشوط الحادي عشر ويتخلف 5ـ6 ثم خسر المجموعة 5ـ7 بعد 46 دقيقة.

وتابع ميكلسن صموده في الثانية ونجح في كسر إرسال سينر في الشوط السادس وتقدم 4ـ2 ثم 5ـ2، لكن الإيطالي رد التحية في الشوط التاسع في طريقه إلى كسب ثلاثة أشواط متتالية فارضًا التعادل 5ـ5 و6ـ6 والاحتكام إلى شوط فاصل كسبه 7ـ4 فأنهى المجموعة في 55 دقيقة.

وحقق سينر 15 إرسالًا ساحقًا مقابل ثلاثة فقط لميكلسن.

ويلتقي سينر مع الأمريكي الآخر فرانسيس تيافو الفائز على الفرنسي تيرنس أتمان 6ـ4 و1ـ6 و6ـ4.

وحجز الألماني ألكسندر زفيريف الرابع عالميًا بطاقته إلى ربع النهائي بفوزه على الفرنسي كونتان هاليس 7ـ6 «4ـ7» و7ـ6 «1ـ7».

ويلتقي زفيريف، الثالث في الدورة، في الدور المقبل مع الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو الذي تغلب بسهولة على الفرنسي أوجو أومبير 6ـ4 و6ـ3.

وواصل الشاب الإسباني مارتين لاندالوسي، الـ151 عالميًا والبالغ 20 عامًا، مفاجآته بفوزه على الأمريكي سيباستيان كوردا 2ـ6 و7ـ6 «8ـ6» و6ـ4.

وكان لاندالوسي المتأهل من التصفيات أخرج الروسي كارن خاتشانوف الخامس عشر في الدور السابق، وأطاح بكوردا الذي حقق مفاجأة مدوية بتغلبه على الإسباني كارلوس ألكاراز الأول عالميًا في الدور الثالث.

وأظهر الشاب الإسباني بمواجهة كوردا الذي كان بلغ ربع نهائي النسخة الماضية، شجاعة كبيرة، لا سيما في إنقاذ نقطة حاسمة في نهاية المجموعة الثانية.

واضطر كوردا الذي كان يعاني من إصابة في العضلة المقربة، إلى خوض مجموعة ثالثة، وتلقى العلاج مرتين.

وسيواجه اللاعب المولود في مدريد والذي شارك في بطولة «ايه تي بي» الختامية لمن هم دون سن 22 عامًا في ديسمبر، التشيكي ييري ليهيتشكا «22» الفائز على الأمريكي تايلور فريتس السابع 6ـ4 و6ـ7 «4ـ7» و6ـ2.

وتأهل أيضًا الفرنسي أرتور فيس «31 عالميًا» بفوزه على فالنتان فاشيرو من موناكو 6ـ4 و6ـ7 «4ـ7» و6ـ4، مكررًا إنجاز العام الماضي.

ويلعب فيس مع الأمريكي تومي بول الفائز بسهولة على الأرجنتيني توماس إيتشيفيري 6ـ1 و6ـ3.

ولدى دورات السيدات للألف نقطة، بلغت الأمريكية كوكو جوف المصنفة رابعة نصف النهائي في ميامي المفتوحة للمرة الأولى في مسيرتها، بعد فوز شاق على السويسرية بليندا بينتشيتش 6ـ3 و1ـ6 و6ـ3.

وكانت جوف فكرت في الانسحاب من ميامي بعد اضطرارها للانسحاب من الدور الرابع في إنديان ويلز بسبب إصابة في الذراع اليسرى، لكن المولودة في فلوريدا البالغة 22 عامًا والمقيمة في ديلراي بيتش القريبة، أصرت على المشاركة في الدورة التي تعدها بمثابة بطولة مدينتها والتي لم تتجاوز فيها سابقًا دور الـ16.

وأظهرت جوف إصرارها بوضوح على الملعب الرئيس في «هارد روك ستاديوم»، حيث تحمّلت التذبذب في مستواها أمام بينتشيتش الثانية عشرة، وانتزعت الفوز بعد معركة طويلة.

وتواجه جوف، بطلة رولان جاروس، في نصف النهائي التشيكية كارولينا موخوفا الثالثة عشرة. وفازت جوف في المواجهات الخمس السابقة التي جمعتها بموخوفا.

وبلغت موخوفا نصف النهائي بفوزها على الكندية فيكتوريا مبوكو العاشرة 7ـ5 و7ـ6 «5ـ7».

وقدّمت موخوفا «29 عامًا، المصنفة 14 عالميًا» أداءً استثنائيًا، حيث حققت 32 ضربة فائزة مقابل 13 خطأً مباشرًا فقط، بمواجهة ابنة الـ 19 عامًا التي سبق أن هزمتها في نهائي دورة الدوحة للألف نقطة في فبراير الماضي في طريق المصنفة تاسعة عالميًا لإحراز باكورة ألقابها في هذه الفئة.