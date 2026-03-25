«شمشون ودليلة» يطير بالعوضي ومي إلى المجر

أعلن لـ«الرياضية» المنتج أحمد السبكي، سفر الفنان أحمد العوضي والفنانة مي عمر إلى دولة المجر الأسبوع المقبل، لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية لفيلمهما الجديد «شمشون ودليلة»، على أن يعود فريق العمل بعد ذلك إلى أستوديوهات «شبرامنت» بالهرم ومدينة الإنتاج الإعلامي لاستكمال المشاهد المتبقية، والتي تقارب أسبوعًا من التصوير، ليبدأ بعدها المخرج في عمليات المونتاج والمكساج ليكون الفيلم جاهزًا للعرض.

وعن موعد طرح الفيلم، أوضح السبكي أنه لم يتم تحديد موعد نهائي بعد، مشيرًا إلى أن الموعد ما زال تحت الدراسة، وربما يكون خلال موسم عيد الأضحى أو موسم الصيف.

وانطلق تصوير الفيلم أكتوبر الماضي بعد فترة من التحضيرات المكثفة التي استغرقت شهرًا كاملًا.

وجمعت المشاهد الأولى بين أحمد العوضي ومي عمر وخالد الصاوي في منطقة «شبرامنت» في الهرم، حيث وضع المخرج رؤوف السيد خطة تصوير مكثفة للانتهاء من الجزء الأكبر من العمل قبل شهر رمضان.

يُذكر أن مي عمر وأحمد العوضي قد صورا عددًا كبيرًا من المشاهد قبل شهر رمضان، قبل أن يتوقف التصوير بناءً على طلبهما بسبب انشغالهما بمسلسلي «الست موناليزا» و«علي كلاي»، على أن يستأنفا العمل عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وتدور قصة الفيلم حول علاقة حب تجمع بين البطلين في قالب من الصراعات والمشاهد القتالية. والعمل من بطولة أحمد العوضي، مي عمر، خالد الصاوي، وعصام السقا، وهو من تأليف أمجد الشرقاوي وشادي محسن، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج أحمد السبكي.