لوف يدعم قرار ناجلسمان حول كيميتش

دعم يواخيم لوف، مدرب المنتخب الألماني الأول لكرة القدم السابق قرار يوليان ناجلسمان المدرب الحالي بالاعتماد على جوشوا كيميتش ظهيرًا أيمن، واستدعاء ليون جوريتسكا للعب في وسط الملعب.

وبدأ كيميتش ظهيرًا أيمن ولكنه انتقل للعب في منتصف الملعب مع ناديه بايرن ميونيخ، كما لعب أيضًا في نفس المركز مع المنتخب الألماني ولكن يعود الآن إلى مركز الظهير الأيمن مرة أخرى بسبب نقص الخيارات المتاحة.

وقال لوف في مقابلة مع «شبورت بيلد» الأربعاء :«أعتقد أن كيميتش يقدم مستوى عالميًا بالمركزين في هذه اللحظة أقول : جوشوا في المكان الصحيح بمركز الظهير الأيمن، لأن لدينا لاعبين في منتصف الملعب لديهم المستوى للوصول للقمة».

ودعم لوف، الذي قاد المنتخب الألماني للفوز بكأس العالم 2014، قرار ناجلسمان باستدعاء ليون جوريتسما، ووصفه بلاعب هام محتمل في كأس العالم التي تلعب في الصيف، على الرغم من أنه لا يلعب أساسيًا بشكل دائم في البايرن.

وقال لوف :«أتفهم اختياره. ليون لاعب جيد، هو لاعب يمكنك أن تتوقع الاستقرار في وجوده. وربما أهم شيء هو أنه يمكنك الاعتماد على ليون».

وأضاف :«ألكسندر بافلوفيتش لاعب جيد أيضًا، لا يوجد شك. خاصة في البايرن أن تحتاج للاعبين يمكن استبدالهم بنفس المستوى. بالتأكيد يمكنني الاعتماد على ليون في كأس العالم».

ويلعب المنتخب الألماني مباراتين تجريبيتين في سويسرا، الجمعة، وأمام غانا، الإثنين المقبل.

وفي دور المجموعات ببطولة كأس العالم التي تلعب في أمريكا وكندا والمكسيك، يلتقي المنتخب الألماني مع كوراساو وكوت ديفوار والإكوادور.