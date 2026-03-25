اتحاد غرب آسيا يقر تعديلات القاري

أقرت اللجنة القانونية في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، المقترحات التي قدمها الاتحاد الآسيوي حول تعديلات النظام الأساسي، في الجلسة التي عقدت الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة محسن المسروري، وعضوية كل من حمدة الشامسي، وحمد الخالدي، والدكتور أمجد آغا، وخليل السالم «الأمين العام»، وفؤاد قرادة «المستشار القانوني» وعروبة الحسيني «مديرة الشؤون الإدارية».

واتفقت اللجنة على رفع مذكرة إلى اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم، للمصادقة والموافقة على النسخة النهائية من التعديلات المقترحة، تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية للاتحاد.

وتنسجم تعديلات النظام الأساسي لاتحاد غرب آسيا مع النظام الأساسي ولوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالإضافة إلى إعداد مجموعة من اللوائح المنظمة المتعلقة باللوائح التنظيمية لاتحاد غرب آسيا، واللوائح التي تحكم تطبيق النظام الأساسي للاتحاد، واللائحة الداخلية للجمعية العمومية.