النصر.. ماني يجري اختبارات وجلسة تعالج غريب

يجري الجهاز الفني بفريق النصر الأول لكرة القدم، اختبارات ميدانية للسنغالي ساديو ماني، لتحديد دخوله في التدريبات الجماعية أو تأجيل الخطوة إلى الأحد المقبل، وذلك بعد أن بدأ بالتعافي من الإصابة التي عانى منها الفترة الماضية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، قرر منح اللاعبين إجازة السبت المقبل، لإراحتهم، بعد أن يخوضوا مواجهة تجريبية أمام فريق الأنوار «درجة أولى» الجمعة، على أن يستثنى الإسباني إينيجو مارتينيز، الذي يخضع لبرنامج علاجي في مقر العيادة.

إلى ذلك، بيّن المصدر ذاته أن عبد الرحمن غريب جناح الفريق، خضع لجلسات علاجية في مقر العيادة، الأربعاء، وذلك بعد أن شكا من آلام في الظهر، إذ سيخضع بعد ذلك إلى تقييم من الجهاز الطبي، لتحديد إذا ما كان قادرًا على دخول التدريبات مباشرةً، أم يحتاج إلى مزيدٍ من العلاج.

على صعيدٍ متَّصلٍ، يجري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم، مناورة كروية في «دار النصر» أمام فريق تحت 21 عامًا عند الـ 06:00 من مساءً، وذلك ضمن البرنامج المعد خلال فترة التوقف الجارية حاليًا لمشاركة المنتخب السعودي في معسكر جدة ضمن أيام «فيفا» الدولية.

ويستهلُّ النصر مبارياته بعد فترة التوقف الجارية بملاقاة النجمة 3 أبريل المقبل، ضمن الجولة الـ 27 من بطولة الدوري التي يتصدَّر ترتيبها بفارق ثلاث نقاطٍ عن الهلال.