ميتشل يقود كليفلاند كافالييرز إلى الانتصار

قاد دونوفان ميتشل، لاعب فريق كليفلاند كافالييرز الأول لكرة السلة، فريقه إلى الفوز على ضيفه أورلاندو ماجيك 136ـ131 في الدوري الأمريكي للمحترفين، الأربعاء.

وواصل نيويورك نيكس انتصاراته المتتالية ورفعها إلى سبعة عندما تغلب على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 121ـ113 .

في المباراة الأولى، سجل ميتشل 42 نقطة «14 من 22 محاولة» ونجح للمرة السادسة الموسم الجاري في تخطي حاجز الأربعين نقطة.

وكان أورلاندو ماجيك الطرف الأفضل في الربع الأول وكسبه بفارق سبع نقاط «39ـ32»، قبل أن يفرض كليفلاند كافالييرز سيطرته على المجريات في الربع الثاني وحسمه في صالحه بفارق 11 نقطة «40ـ29» وبالتالي أنهى الشوط الأول متقدمًا بفارق أربع نقاط «72ـ68».

وتابع أصحاب الأرض تفوقهم في الربع الثالث «33ـ29» موسعين الفارق إلى ثماني نقاط، قلصها الضيوف إلى خمس نقاط في نهاية المباراة بعدما حسموا الربع الأخير في صالحهم 34ـ31.

وبرز جيمس هاردن في صفوف كافالييرز الذي عزز موقعه في المركز الرابع للمنطقة الشرقية، بتسجيله 26 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة، وأضاف كل من إيفان موبلي وسام ميريل 19 نقطة مع تسع متابعات وست تمريرات حاسمة للأول.

في المقابل، برز باولو بانكيرو في صفوف أورلاندو الذي خسر الإثنين أمام إنديانا بيسرز، وذلك بتسجيله 36 نقطة مع ست متابعات وخمس تمريرات حاسمة بيد أن ذلك لم يكن كافيًا لتجنيب فريقه الخسارة السادسة تواليًا والـ34 في 72 مباراة الموسم الجاري، فبقي في المركز الثامن للمنطقة الشرقية وبالرصيد نفسه لكل من ميامي هيت التاسع وشارلوت هورنتس العاشر.

وفي الثانية على ملعب «ماديسون سكوير جاردن»، واصل نيويورك نيكس سلسلة انتصاراته محققًا فوزه السابع تواليًا عندما تغلب على نيو أورليانز بيليكانز 121ـ116، على الرغم من 22 نقطة لزيون وليامسون.

ويُدين نيويورك نيكس بفوزه إلى جايلن برونسون الذي سجل 32 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة، وكارل-أنطوني تاونز الذي قدم أداءً قويًا وحقق «دابل دابل» بتسجيله 21 نقطة مع 14 متابعة، وأضاف البريطاني-النيجيري أو جي أنونوبي 21 نقطة.

وكان برونسون وتاونز وأونونوبي أحد سبعة لاعبين في صفوف نيكس أنهوا المباراة بعشر نقاط أو أكثر.

وبهذا الانتصار، واصل نيويورك نيكس ضغطه على بوسطن سلتيكس في الصراع على المركز الثاني ضمن ترتيب المنطقة الشرقية قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

ومع تبقّي أقل من ثلاثة أسابيع على نهاية الدوري المنتظم، يحتل نيكس المركز الثالث في الشرق بسجل 48 فوزًا مقابل 25 خسارة، بفارق مباراة واحدة خلف سلتيكس الثاني «47 فوزًا و24 خسارة»، بينما يتصدر ديترويت بيستونز الترتيب برصيد 52 فوزًا و19 خسارة.