أبريل.. الأهلي يدشن المتجر الثاني

أكملت إدارة شركة النادي الأهلي، كافة الإجراءات الخاصة، تمهيدًا لافتتاح متجر النادي الثاني في شهر أبريل المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الأهلي بدأ يضع الترتيبات النهائية لافتتاح المتجر، الواقع في أحد المراكز التجارية التابعة لشركة «سينومي» الراعي الرسمي للنادي، ليكون الثاني في عروس البحر الأحمر، بعد المتجر الأول.

وبيّن أن القطب الجداوي، اتخذ خطوة بزيادة عدد المتاجر الخاصة به، في مدينة جدة، كجزء من استثماراته في هذا المجال، على أن يشرع في تجهيز الفرع الثالث في مجمع تجاري آخر.

وأكد أن النادي في طريقة إلى زيادة عدد متاجره خارج مدينة جدة في مدن الطائف والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، على أن تكون بداية الافتتاح مع انطلاقة الموسم الرياضي المقبل.

وكان النادي الأهلي، أعلن في 25 يناير الماضي عن تمديد الشراكة الاستراتيجية مع شركة «سينومي»، حتى عام 2031، وفق بيان عبر الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، بحضور أمير توفيق، رئيس القطاع التجاري في النادي، وخالد الجناحي، الرئيس التنفيذي التجاري للشركة الراعية، على أن تستمر العلامة التجارية للشركة على ظهر قميص الفريق الأول لكرة القدم، لتعزيز قيمة العلامة التجارية بين الطرفين، مع تفعيل مبادرات تسويقية وتجارب تفاعلية للجماهير، وتوفير منتجات رسمية تناسب مختلف الأعمار.