غياب رونالدو الدولي.. 434 يوما وإصابة الفخذ تتصدر

يواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، غيابًا جديدًا عن منتخب بلاده بسبب إصابة عضلية في الفخذ الأيمن تعرض لها خلال مواجهة فريقه أمام الفيحاء، ما أجبره على تفويت مباراتي نيوم والخليج مع النادي ثم استبعاده من قائمة مارس لمواجهتي المكسيك والولايات المتحدة.

ويأتي هذا الغياب بعد موسم شهد 13 مباراة فائتة مع النصر بسبب الراحة والإيقاف والإصابة، فيما اقتصر غيابه التنافسي بسبب الإصابات في الأعوام الخمسة الأخيرة على سبع مباريات فقط.

خلال مسيرته تعرض الأسطورة البرتغالية إلى 28 إصابة مختلفة أدت إلى غيابه نحو 85 مباراة و434 يومًا مع نسبة غياب لا تتجاوز 6 في المئة وتتركز معظمها في منطقة الفخذ بـ13 حالة.

استغرقت الإصابة الحالية نحو 25 يومًا حتى الآن وأدت إلى سفره إلى مدريد للعلاج، بينما أكد المدرب روبرتو مارتينيز أنها طفيفة ولا تهدد مشاركته في كأس العالم 2026 مع توقع عودته خلال أسبوع أو أسبوعين.

ويبلغ إجمالي المباريات الدولية التي خاضها «صاروخ ماديرا» حتى الآن 226 مباراة سجل فيها 143 هدفًا وغاب عن بعض المباريات التجريبية أو التصفيات بسبب إصابات أو إيقافات متفرقة.

وبحسب بيانات موقع «ترانسفير ماركت» بلغ إجمالي أيام الغياب في موسم 25ـ 2026 نحو 25 يومًا بإصابة واحدة أدت إلى تفويت مباراتين، وفي موسم 24ـ2025 وصلت إلى 30 يومًا مع ثلاث إصابات أدت إلى غياب ثلاث مباريات، بينما كان موسم 23ـ2024 يحتوي على 20 يومًا بإصابة واحدة. وتوزعت الإصابات حسب المناطق، حيث سجلت 13 حالة في الفخذ، وأربع حالات في الكاحل، وست حالات في الركبة، بالإضافة إلى إصابات في الورك والكتف والذراع والقدم والرأس والساق والرقبة والعضلات والأوتار. وأما الإصابات البارزة الأخرى فكانت إصابة في العضلات عام 2014 استغرقت 42 يومًا وأدت إلى غيابه سبع مباريات، وإصابة في الكاحل عام 2009 استمرت 43 يومًا مع غياب 12 مباراة.

وفي إحصاءات الموسم الجاري شارك رونالدو في 22 مباراة بدوري روشن السعودي سجل 21 هدفًا قبل أن توقفه الإصابة التي تربط بين تاريخه الطويل في الغيابات وسجله الحالي قبل أشهر قليلة من كأس العالم.