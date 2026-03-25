قبل المونديال.. إيبانيز يهدف إلى إقناع أنشيلوتي

بعد غياب دام نحو ثلاثة أعوام استدعى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، روجر إيبانيز، مدافع الأهلي، إلى قائمة «السيليساو» التي تستعد لخوض مواجهتي فرنسا وكرواتيا التجريبيتين نهاية مارس الجاري.

ويعود آخر استدعاء لصاحب الـ27 عامًا إلى سبتمبر 2023 حين ضمه فرناندو دينيز المدرب السابق للبرازيل لمباراتي تصفيات كأس العالم 2026 ضد بوليفيا وبيرو.

وبدأت مسيرة إيبانيز مع الساميا بعد ضمه إلى منتخب تحت 23 عامًا في ست مباريات بين 2019 و2020 وكان جزءًا من التحضيرات للأولمبياد لكنه لم يشارك في أولمبياد طوكيو 2020 بسبب رفض نادي أتلانتا الإيطالي منحه الإذن.

في 9 سبتمبر 2022 استدعاه المدرب تيتي للمرة الأولى إلى المنتخب الأول لمباراتي غانا وتونس التجريبيتين وخاض أول مباراة دولية له في 27 سبتمبر 2022 أمام تونس التي انتهت بفوز البرازيل 5ـ1.

في أغسطس وسبتمبر 2023 استدعاه المدرب فرناندو دينيز لمباراتين في تصفيات كأس العالم 2026 ضد بوليفيا وبيرو ولعب دقائق محدودة ليصل إجمالي مشاركاته مع المنتخب الأول إلى ثلاث مباريات فقط دون أهداف حتى سبتمبر 2023.

ويطمح المدافع العملاق البالغ طوله 185 سنتيمترًا ويلعب بقدمه اليمنى أن يقنع المخضرم الإيطالي بإمكاناته قبل الإعلان عن القائمة النهائية لكأس العالم، إذ يشكل الاستدعاء الأخير فرصة أولى للعمل مع أنشيلوتي الذي يسعى لاختبار خيارات إضافية في خط الدفاع قبل المونديال.

يذكر أن إيبانيز المولود في ولاية ريو جراندي دو سول سبق له الدفاع عن ألوان أندية فلومينينسي وسيرجيبي وبيرس «PRS» في بلاده، خلال عامي 20017ـ20018، وأتالانتا الإيطالي خلال الفترة من 2019 إلى 2021، وروما خلال الفترة من 2021 إلى 2023 قبل أن يرتدي قميص أخضر جدة النادي الأهلي.