مهرجان الزهور والحدائق.. 30 يوما ومطاعم وبحيرة

افتتح مهرجان الزهور والحدائق في ينبع بنسخته الـ 16، الإثنين الماضي، ويستمر حتى 23 أبريل المقبل.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات المصاحبة مثل حديقة الطيور وتلال الزهور وقرية الزهور وبركان الزهور وتلال الأصداف والأمواج ومنطقة البوليفارد ومنطقة البحيرة والمطاعم والزهور المضيئة وممرات الطبيعة.

وجسّد المهرجان حديقة مفتوحة للزهور الطبيعية في السعودية، تم تنفيذ الأعمال بأيدي كوادر سعودية متخصصة، في إطار يعكس التكامل بين الفن البيئي والهوية الثقافية.

من جانبها، أوضحت شركة «جبين» ـ الراعي الرئيس للمهرجان وإحدى شركات الهيئة الملكية للجبيل وينبع ـ أن نسخة هذا العام تتضمن برنامجًا حافلًا بالفعاليات المتنوعة، المصممة لتلبية اهتمامات مختلف الفئات العمرية، وتشمل عددًا من المناطق التفاعلية والترفيهية.

ويضم المهرجان منطقة حول العالم التي تقدم تجربة ثقافية مستوحاة من اكتشاف حدائق الزهور العالمية، إلى جانب عروض فنية وثقافية ومسارح حية تُثري تجربة الزوار.

وأكدت الهيئة الملكية للجبيل وينبع حرصها على تعزيز مفاهيم التنمية المستدامة، ودعم ريادة الأعمال من خلال شراكة القطاع الخاص والجمعيات المحلية ورواد الأعمال، بما يتيح لهم عرض منتجاتهم وخدماتهم أمام جمهور واسع، الذي يسهم في دعم الاقتصاد المحلي.

وفي إطار تحسين تجربة الزوار، وفرت الجهات المنظمة إمكانية شراء التذاكر عبر تطبيق نافذة، إلى جانب خدمات النقل الترددي في أحياء مدينة ينبع الصناعية لتسهيل الوصول إلى موقع الفعالية.