قبل نهاية الموسم.. صلاح وكاسيميرو وجريزمان أبرز الراحلين

يتقدم الثلاثي المصري محمد صلاح والبرازيلي كاسيميرو والفرنسي أنطوان جريزمان قائمة اللاعبين الراحلين عن أنديتهم مع نهاية الموسم الجاري.

وأعلن نادي ليفربول أنَّ نجمه المصري محمد صلاح سيغادر القلعة الحمراء بنهاية موسم 2025ـ2026 بعد اتفاق مشترك بين النادي واللاعب، البالغ من العمر 33 عامًا، على الرغم من أنَّ عقده كان يمتد حتى صيف 2027، حيث وصل اللاعب إلى أنفيلد في يونيو 2017، وقضى تسعة أعوام شارك خلالها في أكثر من 435 مباراة.

وأكد النادي الإنجليزي، 24 مارس 2026، هذا الاتفاق ونشر صلاح فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أعلن فيه أنَّ اليوم الذي حان وهذا الجزء الأول من الوداع، وأنه سيترك النادي في نهاية الموسم مع التركيز حاليًّا على إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن.

في حين سيغادر الفرنسي أنطوان جريزمان أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم الجاري بعد اتفاق بين النادي الإسباني وأورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي، حيث وقَّع اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 35 عامًا عقدًا يبدأ في يوليو 2026 ويمتد حتى 2027ـ2028 مع خيار لعام إضافي، بعد عقد دام عشرة أعوام مقسمة على فترتين مع أتلتيكو مدريد.

وفي ألمانيا يودع ليون جوريتسكا فريقه بايرن ميونيخ بنهاية الموسم بعد ثمانية أعوام قضاها في النادي، حيث أعلن النادي الألماني في يناير 2026 أنَّ اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا والنادي اتفقا بعد محادثات مفتوحة على عدم تمديد العقد الذي ينتهي في يونيو 2026، على الرغم من رفضه عروضًا من أندية أخرى ليبقى حتى نهاية الموسم.

ويعد البرازيلي كاسيميرو أحد أبرز الراحلين نهاية الموسم بعد إعلان مانشستر يونايتد مغادرته بنهاية موسم 2025ـ2026 عند انتهاء عقده، حيث أكد النادي الإنجليزي في يناير 2026 أنَّ اللاعب البرازيلي، البالغ من العمر 33 عامًا، سيترك النادي بعد أن قضى عدة أعوام في إنجلترا.

بينما يودع بوروسيا دورتموند قائده جوليان براندت بنهاية موسم 2025ـ2026 بعد سبعة أعوام في صفوفه، حيث أكد لارس ريكن، المدير الرياضي، في مارس 2026 أنَّ الموسم الجاري سيكون الأخير للاعب، البالغ من العمر 29 عامًا، بعد عدم الاتفاق على تمديد العقد الذي ينتهي في يونيو 2026.