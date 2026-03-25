الخميس.. رينارد يتحدث عن مواجهة مصر

يعقد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مؤتمرًا صحافيًا في تمام الـ 06:30 من مساء الخميس في قاعة المؤتمرات الصحافية بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، للحديث عن المواجهة التجريبية أمام مصر، الجمعة.

ويستضيف الأخضر نظيره المصري على ملعب الإنماء في لقاء تجريبي ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويخوض المنتخب السعودي مباراة تجريبية ثانية، الثلاثاء المقبل، حينما يحل ضيفًا على نظيره الصربي في بلجراد.

وانتظم «الصقور» في معسكر إعدادي في جدة، الأحد الماضي، بمشاركة 24 لاعبًا، وهم: نواف العقيدي، ومحمد اليامي، وأحمد الكسار، وزكريا هوساوي، ومتعب المفرج، وحسن كادش، وحسان تمبكتي، وعبد الإله العمري، وريان حامد، وسعود عبد الحميد، وعلي مجرشي، وأيمن يحيى، وسلمان الفرج، وعبد الله الخيبري، ومحمد كنو، ومراد الهوساوي، ومصعب الجوير، وتركي العمار، وزياد الجهني، وخالد الغنام، وسلطان مندش، وعبد الله الحمدان، وصالح الشهري، وفراس البريكان.

ويتأهب الأخضر للمشاركة في كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا، والأوروجواي، والرأس الأخضر. أما المنتخب المصري، فإنه يخوض المونديال في المجموعة السابعة، التي تضم بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.