«الفراعنة» في جدة بـ 26 لاعبا

وصل منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى جدة، مساء الأربعاء، قادمًا من القاهرة بـ 26 لاعبًا، لملاقاة نظيره السعودي في مباراة تجريبية الجمعة على ملعب «الإنماء» تندرج ضمن استعدادات الطرفين لكأس العالم المقبلة.

وحضر مع بعثة «الفراعنة» جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة المصري، وهاني أبو ريدة، رئيس اتحاد كرة القدم والمشرف على المنتخب الأول، وخالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، وأحمد حلمي الشريف ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبو حسين، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

ويغيب النجم محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن البعثة، بسبب الإصابة.

ويدرّب حسام حسن، نجم الكرة المصرية السابق، منتخب بلاده، وقاده إلى التأهل إلى كأس العالم 2026.

واستدعى حسن عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ومصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، وهيثم حسن، جناح ريال أوفييدو الإسباني، و23 لاعبًا آخرين.

ويخوض المنتخب المصري منافسات المونديال في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.