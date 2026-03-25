«برنابيو» يحتضن تدريبات التنس

يستعد ملعب سانتياجو برنابيو، معقل فريق ريال مدريد الإسباني، لاحتضان تدريبات نخبة من نجوم التنس العالميين خلال الشهر المقبل، تزامنًا مع تنظيم بطولة مدريد المفتوحة للتنس.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أنَّ إدارة الملعب ستحوّل أرضية برنابيو إلى ملاعب تدريب خلال الفترة من 23 إلى 30 أبريل، من أجل تجهيز اللاعبين المشاركين في البطولة، التي تنطلق منافساتها في 21 أبريل وتستمر حتى 3 مايو في مجمع «كاخا ماجيكا».

وجاءت هذه الخطوة في ظل محدودية المساحات المخصصة للتدريبات داخل مجمع البطولة خلال أسبوعها الأول، إضافة إلى ميزة موقع ملعب برنابيو القريب من مقر سكن اللاعبين، ما يسهل تنقلهم ويمنحهم بيئة إعداد مثالية.

وسيتيح جدول ريال مدريد، الذي سيخوض ثلاث مباريات متتالية خارج أرضه بعد استضافة ديبورتيفو ألافيس 21 أو 22 أبريل، الفرصة للاستفادة من الملعب في هذه الفترة دون تعارض مع التزامات الفريق الرسمية.