«ESPN»: الاتحاد يستهدف التعاقد مع كاسيميرو

دخل البرازيلي كارلوس كاسيميرو، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، دائرة اهتمام إدارة نادي الاتحاد، للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفق شبكة «ESPN» البرازيلية، الأربعاء.

وأفادت الشبكة البرازيلية أنَّ التعاقد مع كاسيميرو، البالغ من العمر 34 عامًا، مرتبط بشكل مباشر مع مستقبل مواطنه فابينيو تفاريس، لاعب الفريق الاتحادي، الذي ينتهي عقده مع النادي الجداوي يونيو المقبل.

وأعلن كاسيميرو يناير الماضي مغادرته مانشستر يونايتد بعد نهاية عقده الجاري، على الرغم من رغبة زملائه استمراره في قلعة «أولترافورد».

وقال الفرنسي ليني يورو، مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي: «الجميع في الفريق يرغب من كاسيميرو أن يبقى، فهو لاعب مهم لنا، والجميع في غرفة الملابس يقر بأهمية خبراته التراكمية في الفريق».

واتفق كاسيميرو، لاعب ريال مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي وساو باولو البرازيلي السابق، مع ناديه الإنجليزي على عدم تفعيل بند تمديد العقد عامًا إضافيًّا بعد نهاية الموسم الجاري.

وانضم كاسيميرو إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2022 قادمًا من ريال مدريد، ودافع عن ألوانه في 155 مباراة بمختلف المسابقات، وسجَّل 24 هدفًا وصنع 14، حسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.