السنغال تطعن ضد قرار سحب اللقب

قدم الاتحاد السنغالي لكرة القدم، الأربعاء، طعنًا ​أمام محكمة التحكيم الرياضية ضد قرار تجريده من لقب كأس الأمم الإفريقية بعد إلغاء نتيجة المباراة النهائية.

وقررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي للعبة «الكاف» أن منتخب السنغال انسحب ‌من المباراة ‌النهائية، التي ​جرت ‌في يناير الماضي، ⁠بمغادرته الملعب لفترة وجيزة للاحتجاج خلال الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ما حول انتصاره 1ـ0 في الوقت الإضافي للهزيمة 3ـ0 لمصلحة المغرب ⁠صاحب الأرض.

وقالت محكمة التحكيم الرياضية ‌في ‌بيان: «يهدف استئناف الاتحاد السنغالي لكرة ​القدم إلى ‌إلغاء قرار الاتحاد الإفريقي ‌لكرة القدم وإعلان الاتحاد السنغالي لكرة القدم فائزًا بكأس الأمم الإفريقية».

كما يطلب تعليقًا فوريًا للمهلة ‌الزمنية لتقديم مذكرة الاستئناف حتى يخطر الاتحاد الإفريقي لكرة ⁠القدم ⁠بقراره مع الأسباب الكاملة.

وكانت الحكومة السنغالية قد دعت في وقت سابق إلى التحقيق في سحب اللقب.

وسيعقد ​محامو الاتحاد ​السنغالي للعبة مؤتمرًا صحافيًا في باريس الخميس.