ريتيجي: رفضت الراحة.. وجاهزيتي كاملة

أكد الإيطالي ماريو ريتيجي، مهاجم فريق القادسية الأول لكرة القدم، جاهزيته التامة، بدنيًا وذهنيًا، لتمثيل منتخب بلاده أمام أيرلندا الشمالية، الخميس، في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026.

وخلال مؤتمر صحافي الأربعاء عن المباراة، التي تستضيفها مدينة بيرجامو، قال مهاجم القادسية: «هذا الأسبوع هو الأهم للكرة الإيطالية».

وأوضح: «طلبت من المدرب، بعد علمي أني سأحصل على أسبوع راحة، أن أتدرب في مركز التدريبات الخاص بالاتحاد، استعدادًا للتصفيات، كان من المهم بالنسبة لي أن أكون في أتم الجاهزية، وأشكر المدرب والاتحاد على سماحهما لي بذلك».

وشدد اللاعب: «سنحرص على تقديم ما تدربنا عليه لنجعل الأمور بين أيدينا»، مؤكدًا جاهزيته الكاملة من الناحيتين البدنية والذهنية وعزمه على تقديم أفضل مستوى له خلال الملحق الأوروبي.

وحال فوزه على أيرلندا الشمالية، يواجه منتخب إيطاليا، الذي يدربه لاعبه السابق جينارو جاتوزو، الفائز من مواجهة الخميس بين ويلز والبوسنة والهرسك.

ويلتقي الفائزان الثلاثاء المقبل، ويتأهل المنتصر منهما إلى المونديال، المقرر الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأخفق منتخب إيطاليا، بطل العالم أربع مرات، في التأهل إلى النسختين الماضيتين من البطولة.