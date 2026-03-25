ممتاز السيدات.. تتويج النصر يصطدم بالهلال

يسعى فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات إلى حسم لقب الدوري الممتاز قبل جولتين من نهايته عندما يخوض مواجهة الديربي أمام غريمه التقليدي الهلال على ملعب كلية العناية الطبية في قمة منافسات الجولة الـ 12.

ويدخل الفريق النصراوي، المتصدر بـ30 نقطة، المباراة بفرصتي الفوز أو التعادل من أجل الظفر بلقب الدوري للمرة الرابعة تواليًا.

ويبتعد الأصفر بفارق ثماني نقاط عن الاتحاد الثاني، الذي تبدو حظوظه ضئيلة في الصعود إلى منصة التتويج، إذ يحتاج إلى الفوز في مبارياته الثلاثة المقبلة من أجل الوصول إلى النقطة 31 مع خسارة النصر في هذه الجولات.

أما الهلال، فإنه يأمل في تحقيق انتصار معنوي على حساب جاره، بعد أن فقد فرصة المنافسة على اللقب، كونه يملك 19 نقطة في المركز الخامس.

وقبل المواجهة الثامنة بينهما في الدوري الممتاز منذ انطلاقته موسم 2022ـ2023، تميل الكفة بشكل واضح للفريق النصراوي، الذي كسب خمس مباريات مقابل انتصارين للهلال من دون أن يحضر التعادل بينهما حتى الآن.